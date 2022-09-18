Из-за отсутствия интернета местное население почти не владеет текущей информацией на фронте, поэтому оккупанты не упускают возможности манипулировать общественным мнением.

В Луганской области российские оккупанты строят оборонительные сооружения, из-за значительных потерь во время отступления с Харьковской области продолжают вылавливать мужчин на улице.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

"Скопление техники врага люди наблюдают почти во всех населенных пунктах, расположенных вблизи админграницы с другими областями. В частности, в Троицком, Сватово, Рубежном, Попасной. Даже в выходные в Луганске, Сорокином, Должанске, Ровеньках, Антраците, Хрустальном и других городах военные РФ продолжают вылавливать мужчин", - говорится в сообщении.

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Как отметили в ОГА, из-за отсутствия интернета местное население почти не владеет текущей информацией на фронте. Поэтому оккупанты не упускают возможности манипулировать общественным мнением.

"Впрочем, при столь значительных потерях им удается лишь скрыть точное количество погибших. Переполненные больницы и морги местные жители видят ежедневно", - подчеркнули в администрации.

Война в Украине: актуальные данные

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке страны. Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что освобождена почти вся территория Харьковской области.

На деоккупированных территориях правоохранители продолжают находить человеческие останки военных и гражданских со следами пыток.

Успехи Вооруженных сил Украины на юге даются очень тяжелыми боями и усилиями, отметила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк: "Продвижение не такое стремительное и быстрое, как бы нам хотелось, но достаточно результативное".

В районе ГЭС в Новой Каховке оккупанты затопили 9 вагонов для постройки переправы с целью подготовки путей отступления.

К обороне ВС РФ готовятся как на востоке (полоса Сватово - Кременная), так и на юге - в Херсоне. Усилены проверки граждан, враг продолжает захвачивать в плен гражданское население якобы из-за "связей с ВСУ и СБУ".

Всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 54 250 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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