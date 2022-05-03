В частности, всего речь идет о 90 единицах артиллерийских систем.

В Украину уже доставлено большинство запланированных гаубиц в рамках оказания военной помощи от Соединенных Штатов Америки.

Об этом на брифинге сказал представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает сайт Министерства обороны США.

"Относительно отправления гаубиц в Украину, я хочу сказать, что их доставка проходит достаточно хорошо. На самом деле, значительное большинство из 90 (гаубиц - УНИАН), которые мы обязались передать, уже в Украине. Поэтому они продолжают доставляться довольно неплохо", - заявил Кирби.

Как сообщал УНИАН, ранее глава ОПУ Андрей Ермак анонсировал военную помощь Украине от США - 155-мм гаубицы и тактические дроны Phoenix Ghost.

В Минобороны США рассказал, что Phoenix Ghost - это "тактическое оружие, которое предназначено для нанесения ударов, и можно было ожидать, что оно будет полезно против ряда различных целей".

Также сообщалось, что США, Канада и Австралия передают Украине 155-мм буксируемые гаубицы M777, и речь идет уже о более чем 100 единицах и сотнях тысяч снарядов к ним. УНИАН уже рассказывал, в чем секрет этого оружия и решающее преимущество над артиллерией РФ.

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