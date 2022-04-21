Кроме военной помощи на сумму 800 млн. долларов, еще будет экономическая в размере 500 млн долларов.

Украина получит от США военную помощь - гаубицы и тактические дроны.

Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в своем Telegram-канале.

"Украина получит пакет военной помощи на сумму 800 миллионов долларов. Он включает гаубицы и тактические дроны. Кроме этого, США предоставят Украине прямую экономическую помощь в размере 500 миллионов долларов", - отметил он.

Ермак также добавил, что президент США объявил о запрете связанным с Россией судам заходить в американские порты.

В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подробно рассказал, что войдет в новый пакет помощи для Украины. По его словам, США предоставят 72 155-мм гаубицы и тактические машины для их буксировки, а также 144 тысячи дополнительных артиллерийских выстрелов.

Кроме того, в новый пакет входят более 120 тактических беспилотных летательных аппарата Phoenix Ghost, который ВВС США разработали "в ответ, в частности, на украинские требования". Беспилотники "обеспечивают аналогичные возможности" беспилотникам Switchblade, которые поставили в Украину в предыдущий раз.

При этом в Минобороны США рассказал, что Phoenix Ghost - это "тактическое оружие, которое предназначено для нанесения ударов, и можно было ожидать, что оно будет полезно против ряда различных целей".

"Это отличный пример адаптации к потребностям украинцев в режиме реального времени", - добавил чиновник.

По словам Кирби, система потребует минимального обучения для опытных операторов дронов: "Мы собираемся работать над этими требованиями к обучению непосредственно с украинскими вооруженными силами".

Как ранее сообщал УНИАН, президент США Джо Байден выступил с новым заявлением по ситуации в Украине. По его словам, сейчас Россия переориентировала компанию на захват новых территорий на востоке Украины.

По его словам, Украина получит новый пакет военной поддержки на сумму 800 миллионов долларов и 500 миллионов долларов экономической помощи, а также анонсировал программу для украинских беженцев.

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