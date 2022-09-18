Украинские военнослужащие продолжают обучение за границей.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) тренируются в Эстонии.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook, публикуя фото, предоставленные пресс-службой Штаба Сил обороны Эстонии.

"Эстония помогает с тренировкой Вооруженных сил Украины. Благодарны за поддержку", – говорится в подписи к снимкам с украинскими бойцами. Видео дня

На фото можно увидеть гаубицы FH70.

Гаубицы FH70: общие характеристики

FH70 – буксируемая самодвижущаяся гаубица.

Считается аналогом американской гаубицы M198, которую стали производить четырьмя годами позже в 1980 году в Рок-Айленде, штат Иллинойс.

Стреляет со скоростью 6 выстрелов в минуту. В походном положении ствол разворачивается на 180 градусов в сторону буксирующего средства. Максимальная скорость буксировки до 100 км/ч. Весит 9,6 тонны.

Напомним, рано утром 24 февраля российские оккупационные войска вторглись в Украину без объявления войны. Враги атаковали военные и гражданские объекты. По сведениям МВД Украины, из-за оккупантов уже погибли более 7 тысяч гражданских.

Агрессию РФ против Украины осудил почти весь мир. Страны Запада решили помогать Украине деньгами, вооружением и обучением военных.

В августе в Министерстве обороны Эстонии сообщили, что страна передаст нашему государству летальное оружие – протиивотанковое вооружение и минометы.

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