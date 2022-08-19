Также будет передан второй полевой госпиталь в сотрудничестве с Германией и расширена подготовка военнослужащих Украины.

Эстония предоставит Украине дополнительно летальное оружие - минометы и противотанковое вооружение.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины со ссылкой на Министерство обороны Эстонии.

"Эстония приняла решение относительно следующего пакета помощи Украине, который состоит из дополнительной летальной помощи, такой как минометы и противотанковое вооружение. Кроме того, Эстония планирует поддержать инициативу Соединенного Королевства по расширению масштабов подготовки военнослужащих украинских сил и отправки в Украину полевого госпиталя в сотрудничестве с Германией", - говорится в сообщении.

"Бои в Украине продолжают быть интенсивными. Хотя все больше и больше западного оружия попадает на линию фронта, наш моральный долг заключается в том, чтобы продолжать поддерживать Украину. Они борются за наши общие ценности, и если мы можем что-то передать украинцам, мы должны это сделать", – заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Он отметил, что украинская сторона также попросила дополнительную поддержку от союзников в обучении своего личного состава, и Украина ее получит.

"Силы обороны Эстонии особенно опытные в подготовке резервистов для ведения боевых действий в интенсивной обычной войне против большего противника – то есть именно для той войны, в которой сейчас находится Украина", – сказал Певкур.

Кроме оружия и обучение личного состава, Эстония планирует поддержать медицинский потенциал украинских войск, передав Украине второй полевой госпиталь в сотрудничестве с Германией.

Певкур подчеркнул, что Запад также должен быть готов к российской информационной войне, особенно к распространению сообщений об усталости Запада и неэффективности оказания помощи Украине.

"Уже оказана помощь четко свидетельствует о том, что мы не устали, все наши союзники подтвердили готовность помогать украинцам в их освободительной войне, пока это будет нужно", – добавил глава Минобороны Эстонии.

В общем Эстония предоставила Украине военную помощь на 250 млн евро, которая включает противотанковые ракеты Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, разное легкое вооружение, боеприпасы, транспортные средства, средства связи, медицинское оборудование и инвентарь, средства индивидуальной защиты (шлемы, бронежилеты), а также продовольственные пайки военных.

Напомним, что ранее российский вертолет Ми-8 без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии.

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