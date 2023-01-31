Власти Франции помогут купить радары для противовоздушной обороны GM 200.
Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню на совместном с министром обороны Украины Алексеем Резниковым брифинге в Париже, передает "Европейская правда".
Лекорню сказал, что Резников в декабре прошлого года сообщил ему о потребности Украины в таких радарах. По его словам, в ближайшие дни стороны должны подписать соглашение о приобретении этих радаров за средства из созданного Францией спецфонда поддержки Украины.
Он также добавил, что Франция координирует свои решения с союзниками, чтобы обеспечивать Украине достаточное количество ракет к переданным ЗРК Crotale.
Помощь Франции
На днях президент Франции Эммануэль Макрон заявил, поручил военному министерству изучить вопрос поставки танков Leclerc Украине.
Ранее Франция пообещала передать Украине колесные бронемашины AMX-10 RC.
В целом Франция остается одним из ведущих поставщиков оружия в Украину. Французы помогали Украине артиллерией, в том числе самоходными гаубицами, системами ПВО, бронемашинами и другими видами вооружений.