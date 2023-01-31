Радары будут куплены за средства из созданного Францией спецфонда поддержки Украины.

Власти Франции помогут купить радары для противовоздушной обороны GM 200.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню на совместном с министром обороны Украины Алексеем Резниковым брифинге в Париже, передает "Европейская правда".

Лекорню сказал, что Резников в декабре прошлого года сообщил ему о потребности Украины в таких радарах. По его словам, в ближайшие дни стороны должны подписать соглашение о приобретении этих радаров за средства из созданного Францией спецфонда поддержки Украины.

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Он также добавил, что Франция координирует свои решения с союзниками, чтобы обеспечивать Украине достаточное количество ракет к переданным ЗРК Crotale.

Помощь Франции

На днях президент Франции Эммануэль Макрон заявил, поручил военному министерству изучить вопрос поставки танков Leclerc Украине.

Ранее Франция пообещала передать Украине колесные бронемашины AMX-10 RC.

В целом Франция остается одним из ведущих поставщиков оружия в Украину. Французы помогали Украине артиллерией, в том числе самоходными гаубицами, системами ПВО, бронемашинами и другими видами вооружений.

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