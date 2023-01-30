Глава Минобороны Австралии назвал эту сделку "многомиллионным проектом", а французский министр обороны намекнул на количество боеприпасов.

Франция и Австралия договорились о совместном сотрудничестве в производстве и поставке 155-мм снарядов для Украины в рамках поддержки партнеров в противодействии российской агрессии.

Об этом в понедельник, 30 января, заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, сообщает местное издание 20 minutes. Он отметил, что речь идет о производстве "нескольких тысяч" снарядов.

"Несколько тысяч 155-мм снарядов будет произведено совместно", - заявил он.

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Также глава Минобороны Австралии Ричард Марлес назвал это соглашение "многомиллионным проектом" между австралийской и французской оборонной промышленностью.

Поставки боеприпасов со стороны партнеров Украины

24 января Германия согласилась передать Украине 14 танков Leopard 2.

Однако по данным СМИ, партнеры Украины могут иметь логистические трудности в вопросе поставки танков Украине из-за разной материально-технической базы Challenger 2 и европейских танков немецкого производства Leopard 2.

Сейчас между союзниками Украины есть определенные дискуссии по обеспечению боеприпасов для Украины. Несколько дней назад президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отклонил просьбу Германии продать боеприпасы для танков Leopard.

Тем временем Эстония решила передать Украине кассетные боеприпасы для 155-мм гаубиц, которые ранее Таллин анонсировал для Киева.

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