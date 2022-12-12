Париж передал Киеву большой пакет военной помощи.

Франция передала Украине уже шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1. Киев также получил артиллерийские и ракетные пусковые установки и зенитные системы.

"Франция отправила в Украину большое количество материалов, охватывающих весь спектр высказанных украинцами потребностей. Среди них: шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1, 18 самоходных артиллерийских установок Caesar, две ракетные пусковые установки LRU и две зенитные системы Crotale", - заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в комментарии Ouest-France.

Кроме того, украинские военные получили топливо, противотанковое и зенитное оборудование, шлемы, бронежилеты, пайки, приборы ночного видения, медоборудование и боеприпасы разных калибров.

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Стоит отметить, что гаубицу TRF1 представили еще в 1979 году. Ее производит компания GIAT. Гаубица предназначена для оснащения артиллерийских полков пехотных и танковых дивизий и у нее полуавтоматическое заряжание.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмигаль в интервью французскому телеканалу LCI-TF1 заявил, что Киев попросил в Парижа системы ПВО Mamba.

"Мы нуждаемся в противоракетной противовоздушной обороне. Это, безусловно, система Patriot, система IRIS-T, которую мы получили от Германии, система Crotale, которую мы получили от Франции. Сейчас мы просим и ждем помощи французской системой Mamba, которая также поможет нам бороться с иранскими дронами и российскими ракетами", - отметил украинский политик.

Кроме того, он указал, что еще одним приоритетом для Украины являются гаубицы - от французских систем CAESAR до любых гаубиц 155 калибра. При этом Шмыгаль сообщил, что Россия каждый день выстреливает от 50 до 70 тысяч артснарядов.

Также премьер подчеркнул, что ВСУ необходимы танки натовского стандарта – немецкие Leopard 2, американские Abrams и другие.

Помощь Франции в войне в Украине - что известно

20 ноября глава минобороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что Приж передаст ВСУ зенитные системы Crotale для защиты неба. Он также рассказал, что Киев уже получил две ракетные батареи Crotale и две реактивные системы залпового огня.

29 ноября министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Украину прибыла реактивная система залпового огня LRU из Франции. В зависимости от модификации дальность полета снарядов составляет не менее 80-85 км.

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