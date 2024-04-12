Бывший премьер-министр Великобритании, говорит что может снова присоединиться к борьбе, если от этого "будет что-то полезное".

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключает своего возвращения в большую политику. Во время выступления в Джорджтаунском университете в Вашингтоне он сказал, что может вернуться в политику, если почувствует, что от этого "будет что-то полезное", сообщает The Telegraph.

Отвечая на вопрос, собирается ли он снова баллотироваться в депутаты, Джонсон сказал, что это маловероятно в краткосрочной перспективе.

"Я считаю, что единственные обстоятельства, при которых кто-либо может выдвигать свою кандидатуру на выборах, это если они имеют что-то предложить", - сказал Джонсон.

Издание отмечает, что политик был представлен аудитории, по американскому обычаю, модератором как "премьер-министр Борис Джонсон".

"Мне нравится, что вы называете меня премьер-министром. Это вежливость, которой нет в Соединенном Королевстве", - сказал он, пошутив, что "это может пригодиться".

Он также предупредил, что захват Владимиром Путиным Украины станет для американского лидерства на мировой арене "катастрофой" большей, чем Вьетнам, и добавил, что "молится", чтобы республиканцы в Конгрессе прекратили блокирование около 60 миллиардов долларов финансирования для Украины, сказав: "Ситуация мрачная, а задержка ужасна". Также Джонсон предположил, что конечной целью правителя России было "получить Киев", при этом "он хочет взять под контроль всю страну".

"Если это произойдет, я думаю, что это будет абсолютная катастрофа для Запада, катастрофа для Америки и любой концепции американского лидерства. Я считаю, что это будет больший разворот, чем во Вьетнаме, потому что это НАТО, которое после 75 лет успеха впервые потерпело неудачу в европейской войне", - отметил экс-премьер Британии.

Он подчеркнул, что хаотичное отступление Запада из Афганистана в 2021 году будет "ничем" по сравнению с победой России в Украине.

При этом Джонсон выразил оптимизм относительно того, что Дональд Трамп откажется от своей изоляционистской риторики относительно войны России в Украине, если он вернется в Белый дом после выборов в ноябре.

"Я действительно не могу поверить, что любой американский президент или будущий американский президент захочет, чтобы это произошло при его каденции", - сказал политик.

Борис Джонсон - последние заявления

На днях бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что кандидат в президенты США, экс-глава Белого дома Дональд Трамп не сможет сделать Америку снова великой, если Украина проиграет.

По словам Джонсона, поражение Украины станет катастрофой для США и для Запада в целом.

Также недавно экс-премьер-министр Великобритании предупреждал, что Трамп поймет, что ни одна сделка с Путиным невозможна. Как сказал Джонсон, Украине не стоит волноваться из-за вероятного переизбрания Трампа.

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