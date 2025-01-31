Нидерланды - среди лидеров поддержки Украины, отметил министр.

Украина ожидает передачу очередной партии самолетов F-16 в 2025 году. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров по результатам встречи в Гааге с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом.

"Нидерланды - среди лидеров поддержки Украины, и их помощь существенно возросла в 2024 году. Уже есть договоренности на 2025-й. Главный приоритет - программа F-16. Ожидаем передачу очередной партии самолетов в 2025-м, продолжаем обучение пилотов, инженерного и технического состава", - отметил украинский министр.

По его словам, Нидерланды играют ключевую роль в Коалиции Воздушных сил, поддерживая развитие украинской авиационной инфраструктуры и возможностей.

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"Второй приоритет - дроны. Скоординировали распределение ранее анонсированных 400 млн евро, а также подготовку масштабных совместных проектов по дальнобойным возможностям. На повестке дня также артиллерийские боеприпасы, ПВО, ракеты-перехватчики", - отмечает Умеров.

Он добавил, что Нидерланды четко понимают потребности Украины и готовы помогать. Следующим логичным шагом он назвал развитие совместных оборонных предприятий, которые укрепят способности обеих армий:

"Синхронизировали планы поступления помощи, ее эффективное применение на поле боя и поддержку операций. Важно вместе с партнерами действовать быстро и результативно".

F-16 для Украины и другая помощь партнеров - что сообщалось

Как писал УНИАН, в августе 2024 года издание The Times со ссылкой на собственные источники информировало, что Украина получила первые истребители F-16. Речь шла о шести самолетах от Нидерландов.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров по результатам 25-го заседания Рамштайн, которое состоялось 9 января в Германии, отмечал, что Великобритания вместе с союзниками передают Украине 30 000 беспилотников на £45 млн ($55 млн).

В проекте участвуют Дания, Нидерланды, Латвия и Швеция. Норвегия: 700 млн норвежских крон для закупки дронов в рамках многонациональной инициативы. Исландия: профинансирует производство украинского оружия в рамках "датской модели" на сумму 2 млн евро.

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