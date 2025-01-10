Также Норвегия выделяет 700 млн крон для закупки дронов, а Исландия профинансирует производство украинского оружия на 2 млн евро.

Великобритания вместе с союзниками передают Украине 30 000 беспилотников на £45 млн ($55 млн). Об этом стало известно из сообщения министра обороны Украины Рустема Умерова в Facebook о достижении 25-го заседания Рамштайн.

"Великобритания: вместе с союзниками по НАТО передаст Украине 30 000 новых беспилотников на сумму £45 млн. В проекте участвуют Дания, Нидерланды, Латвия и Швеция. Норвегия: 700 млн норвежских крон для закупки дронов в рамках многонациональной инициативы. Исландия: профинансирует производство украинского оружия в рамках "датской модели" на сумму 2 млн евро", - отметил Умеров.

Он обратил внимание, что среди результатов заседания также: новый пакет помощи на сумму $500 млн от США, в который войдут ракеты для ПВО, ракеты класса "воздух-воздух" и оборудование для самолетов F-16. Канада оказывает помощь на 440 млн канадских долларов, включая 100 млн на закупку украинского оружия по Датской модели. Германия в 2025 году передаст 6 систем ПВО IRIS-T и в ближайшее время предоставит 50 ракет-перехватчиков к этим системам.

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"Мы перешли на новый уровень сотрудничества: в дополнение к закрытию насущных потребностей войны будем также работать над построением долгосрочных возможностей нашей армии", - отметил Умеров.

В частности, утверждены дорожные карты развития украинских Сил обороны до 2027 года, разработанных в рамках 8 Коалиций возможностей:

авиация;

ПВО;

морские способности;

артиллерия;

бронетехника;

ИТ;

дроны;

разминирование.

Министр сообщил также, что во время встречи Украина представила свою военную стратегию, которая базируется на четырех ключевых приоритетах:

стабилизация линии фронта;

укрепление обороноспособности Украины;

усиление защиты неба и морских путей;

асимметричный ответ на попытки агрессора достичь преимущества через масштаб.

"Благодарен США и министру обороны Ллойду Остину за лидерство и усилия, благодаря которым более 50 стран мира объединились для помощи Украине в самый сложный момент. За почти три года полномасштабной войны участники "Рамштайн" задекларировали более 145 миллиардов долларов помощи Украине в сфере безопасности. Это результат настоящего единства свободного мира", - отметил Умеров.

Райштайн - итоги

Как сообщал УНИАН, вчера, 9 января в Германии состоялось 25-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн"). В нем принял участие в частности лично президент Украины Владимир Зеленский.

В начале заседания "Рамштайн" министр обороны США Ллойд Остин объявил о новом и последнем пакете американской помощи Украине при администрации президента США Джо Байдена. Речь идет о пакете на сумму в 500 миллионов долларов.

Также на заседании 9 января министр национальной обороны Канады Билл Блэр заявил, что страна выделила Украине военную помощь на 440 миллионов канадских долларов (более $305 млн). Из этой суммы 200 миллионов канадских долларов направят на инициативу Чехии по закупке и доставке крупнокалиберных боеприпасов для Украины в дополнение к уже выделенным 53 миллионам канадских долларов.

Еще 100 млн канадских долларов пойдут на поддержку производства военных беспилотников украинской оборонной промышленностью по "датской модели".

Министр обороны Германии Борис Писториус в соцсети Х написал, что страна передаст в 2025 году Украине ранее анонсированные шесть систем IRIS-T.

Он также заявил, что группа союзников, нацеленная на ускорение поставок оружия в Украину. По его словам, если в Соединенных Штатах решат при новом президенте Дональде Трампе больше не поддерживать формат "Рамштайн", то всем остальным участникам Контактной группы по помощи Украине придется принимать собственные решения. Министр добавил, что пока рано рассуждать о том, что может произойти с форматом группы после вступления Дональда Трампа в должность.

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