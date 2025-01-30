Переданные Францией истребители будут использовать как носители западных ракет, считает Романенко.

Украина может использовать французские истребители Mirage в тандеме с F-16. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал эксперт по авиации Валерий Романенко.

"Если Франция даст к этим самолетам еще и антирадарные ракеты - а у них они в целом неплохие - то возможно они будут обеспечивать подавление российской ПВО при использовании F-16. Но пока что настолько комбинированные операции - это планы будущего", - сказал Романенко.

В то же время он добавил, что истребители Mirage нам передают в первую очередь как носитель ракет Storm Shadow и Scalp. Он отмечает, что для этого технику специально модифицировали, в частности - усилили крылья.

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"И сейчас эти самолеты будут дополнять наши Су-24 как носители ракет Storm Shadow и Scalp. Кроме того, они многофункциональные истребители, способные выполнять функции ПВО, имеют неплохие радары с дальностью работы на малой высоте по целям до 35-37 километров. Они будут использовать и для уничтожения российских "Шахедов" и крылатых ракет", - добавил эксперт.

Французские Mirage: важные новости

Как писал УНИАН, на этой неделе в МИД Франции сообщили, что первые их истребители появятся в Украине уже до конца марта.

Эксперт Дмитрий Жмайло отмечал, что французские самолеты Mirage не такие маневренные, мощные и быстрые, как F-16. Однако, по его словам, Mirage имеют одно важное преимущество - они способны нести европейские ракеты Storm Shadow и Scalp, чего не могут роботы F-16.

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