Они также призвали саммит подтвердить, что "законное место страны в НАТО и что Украина станет членом Альянса".

Парламентская ассамблея НАТО пообещала дальнейшую "непоколебимую" поддержку Украины и призвала лидеров Альянса ускорить поставки истребителей и другой военной техники, необходимой Киеву для борьбы с российской агрессией.

Об этом сообщается на официальном сайте ПА НАТО со ссылкой на принятую в понедельник, 22 мая, декларацию ассамблеи, объединяющую парламентариев всех 31 стран Альянса. "Война России имеет целью уничтожить демократию в Украине и, как следствие, подорвать ценности, которые являются фундаментальными для НАТО и всего демократического, цивилизованного и мирного мира", - отмечается в документе.

Парламентарии отмечают, что в ответ на саммит НАТО, запланированном на 11-12 июля в Вильнюсе, необходимо "увеличить и ускорить ... политическую, военную, разведывательную, финансовую, учебную и гуманитарную поддержку и продолжать эту поддержку столько, сколько нужно для победы и восстановления территориальной целостности Украины".

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Они также призвали саммит подтвердить, что "законное место страны в НАТО и что Украина станет членом Альянса". С этой целью правительства и парламенты альянса должны "согласовать следующие важные шаги на пути к членству Украины в НАТО" и подчеркнуть "необходимость твердых будущих гарантий безопасности для Украины до приобретения членства в НАТО".

Как сообщается, декларация, представленная польским законодателем и вице-президентом ПА НАТО Михалом Щербой, была принята единогласно. Также она призвала правительства и парламенты альянса однозначно признать российскую группу наемников Вагнера "преступной и террористической организацией".

Министр обороны Алексей Резников, выступая на заседании по видеосвязи из Украины, назвал первоочередными потребностями в оснащении страны системы противовоздушной обороны и бронетехнику.

Кроме того, ПА НАТО выразила решимость привлечь российский режим и "его соагрессоров в беларуском режиме" к ответственности "за преступление агрессии, военные преступления, преступления против человечности и возможные акты геноцида, совершенные в Украине".

В декларации также осуждается поддержка Ираном войны России и отмечается, что "любое оказание Китаем летальной помощи России будет исторической ошибкой, которая будет иметь глубокие последствия".

Заседание ПА НАТО: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Егор Чернев сообщил о признании преступлений России против Украины геноцидом, а террористического режима в РФ - рашизмом.

Он назвал принятие этого документа дипломатической победой и отметил, что были учтены все основные пожелания Украины относительно финального текста декларации.

Напомним, что 30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Власти заявляли, что хотят получить четкие сигналы относительно евроатлантической интеграции на следующем саммите Альянса.

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