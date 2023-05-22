Соединенные Штаты Америки считают приоритетом предоставление Украине современных истребителей F-16. Штаты будут работать над достижением этой цели в ближайшие месяцы.
Об этом заявил на брифинге 22 мая представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.
"Президент Байден очень четко дал понять, что мы начнем тренировать украинских военных управлению F-16 и будем работать с нашими союзниками и партнерами над предоставлением Украине истребителей F-16", – отметил он.
В то же время Миллер добавил, что не имеет информации, "когда или как это произойдет, или из каких стран они поступят".
"Но предоставление F-16 является нашим приоритетом, и мы начнем реализовывать его в ближайшие месяцы", – подчеркнул представитель Госдепа.
Самолеты F-16 для Украины: обучение пилотов
Нидерланды официально объявили, что готовы начать обучение украинских пилотов на самолетах F-16. В то же время министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра сообщил, что МИД не хочет называть конкретную дату старта учений.
Кроме того, вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней и безопасности политики Жозеп Боррель заявил, что подготовка украинских пилотов на истребителях F-16 уже началась.
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