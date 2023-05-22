Штаты будут работать с союзниками и партнерами над предоставлением Украине истребителей F-16.

Соединенные Штаты Америки считают приоритетом предоставление Украине современных истребителей F-16. Штаты будут работать над достижением этой цели в ближайшие месяцы.

Об этом заявил на брифинге 22 мая представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

"Президент Байден очень четко дал понять, что мы начнем тренировать украинских военных управлению F-16 и будем работать с нашими союзниками и партнерами над предоставлением Украине истребителей F-16", – отметил он.

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В то же время Миллер добавил, что не имеет информации, "когда или как это произойдет, или из каких стран они поступят".

"Но предоставление F-16 является нашим приоритетом, и мы начнем реализовывать его в ближайшие месяцы", – подчеркнул представитель Госдепа.

Самолеты F-16 для Украины: обучение пилотов

Нидерланды официально объявили, что готовы начать обучение украинских пилотов на самолетах F-16. В то же время министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра сообщил, что МИД не хочет называть конкретную дату старта учений.

Кроме того, вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней и безопасности политики Жозеп Боррель заявил, что подготовка украинских пилотов на истребителях F-16 уже началась.

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