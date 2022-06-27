Глава государства призвал страны G7 побудить их компании к рассмотрению Украины как альтернативы российскому направлению.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что ежемесячный дефицит бюджета Украины составляет 5 млрд долларов.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский принял участие в режиме видеоконференции в заседании саммита лидеров "Группы семи", который проходит в Германии.

В частности, президент подчеркнул важность решения о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

"Это решение полностью отражает наш прогресс в европейской интеграции, наш вклад в защиту европейских ценностей, о которых мы все говорим", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что возвращение людей к работе позволит запустить экономические процессы в населенных пунктах, ведь сегодня ежемесячный дефицит бюджета Украины составляет 5 млрд долларов.

Зеленский также отметил важность разблокирования экспорта украинского зерна и призвал подумать над действенными механизмами для обеспечения продовольственной безопасности в мире.

Глава государства призвал страны G7 побудить их компании к рассмотрению Украины как альтернативы российскому направлению.

По словам президента, после окончания войны украинское государство будет иметь значительно лучший доступ к глобальному рынку по сравнению со страной-агрессором. Кроме того, Украина имеет беспошлинный доступ к рынкам ведущих демократических стран.

Глава государства также отметил важность послевоенного восстановления Украины. По словам Зеленского, это будет крупнейший экономический проект нашего времени, участие в котором значительно усилит страны G7.

Напоминается, что в работе саммита участвуют: президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Италии Марио Драги, премьер-министр Японии Фумио Кишида, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн и президент Евросовета Шарль Мишель.

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