Соединенные Штаты Америки планируют закрыть доступ к американским технологиям компаниям, которые поддерживают РФ.

Страны G7 собираются расширить санкции против Российской Федерации из ее вторжения в Украину.

Новые ограничения анонсировали в администрации президента США Джо Байдена.

Соединенные Штаты Америки планируют закрыть доступ к американским технологиям компаниям, которые поддерживают РФ.

Среди прочего "Большая семерка" намерена:

принять новые меры, направленные против российского военного производства и цепочек поставок;

еще больше ограничить доступ России к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям, в том числе к тем, что поддерживают российскую военно-промышленную базу и технологический сектор;

расширить санкции на сотни российских физических лиц и компаний;

повысить пошлины на более чем 570 групп товаров из России стоимостью около 2,3 миллиарда долларов;

ограничить участие России в мировой торговле, в частности, сократить доходы РФ от продажи золота (как и анонсировалось ранее).

Сообщается, что экспорт из США в Россию за несколько месяцев сократился на 97%.

"Импорт в Россию товаров со всего мира может упасть на 40%. Заводы по всей России борются за поддержание производства. ВВП России, вероятно, сократится на двузначное число, инфляция поднимется до более чем 20%, у России проблемы с выплатами по облигациям, и Россия впервые за более чем столетие объявила дефолт по своему суверенному долгу", - говорится в сообщении Белого дома.

Как сообщал УНИАН, Япония вводит дополнительные санкции против Российской Федерации.