Аналитики ISW предполагают, что в Кремле могут не разрешить обмен украинских военных, эвакуированных из "Азовстали".

Россия согласилась на эвакуацию украинских защитников с "Азовстали", чтобы поскорее объявить о захвате Мариуполя.

К такому выводу пришли в американском Институте изучения войны (ISW).

Аналитики утверждают, что Кремль также мог пойти на такой шаг, чтобы отвлечь критику в социальных сетях по поводу неудавшейся российской переправы через реку Северский Донец и в целом медленных темпов вторжения.

При этом там предполагают, что агрессор может отказать в обмене защитников Мариуполя.

"Некоторые депутаты Госдумы России ходатайствуют о принятии законов, запрещающих обмен пленными на лиц, обвиняемых в "нацизме". Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что защитникам Мариуполя должны быть предъявлены обвинения в военных преступлениях и их нельзя обменивать на российских военнопленных. Кремль может проигнорировать опасения российской Государственной Думы или использовать их для саботажа переговоров с Украиной", - сказано в сообщении.

В Институте отмечают, что в РФ эвакуация с "Азовстали" может вызвать недовольство, поскольку российская пропаганда ранее твердила об "успешных атаках" на "Азовсталь", а некоторые зрители ожидали уничтожения защитников Мариуполя.

"Некоторым россиянам может быть трудно совместить триумфальное послание с внезапными переговорами, приведшими к капитуляции путем переговоров", - говорится в отчете ISW.

Там также напомнили сообщение украинской разведки о подготовке оккупантами "пресс-тура" для иностранных журналистов по оккупированным территориям Украины. В ходе него завезенные из ОРДЛО люди будут на камеры рассказывать о "преступлениях" защитников Мариуполя.

Эвакуация защитников Мариуполя с "Азовстали"

16 мая из " Азовстали "в медучреждение в оккупированном Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых бойцов"Азова". Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку. Для возвращения их домой планируется обмен.

Позже вице-премьер Ирина Верещук заявила, что 16 мая было эвакуировано более полусотни раненых военных. Она уточнила, что операция по спасению украинских военных с мариупольского завода "Азовсталь" продолжается.

По словам президента Владимира Зеленского, к эвакуации из "Азовстали" привлечены наиболее влиятельные посредники.

Тем временем в Госдуме РФ готовят закон о запрете обмена украинских бойцов из отряда особого назначения "Азов", которых вывезли из Мариуполя.