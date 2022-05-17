Думский комитет по вопросам обороны подготовит соответствующее протокольное поручение.

В Госдуме РФ хотят запретить обмен военных полка "Азов", который держал оборону Мариуполя.

Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании во вторник, 17 мая.

"Нацистские преступники не должны подлежать обмену, мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом", - заявил он.

Володин поручил думскому комитету по вопросам обороны подготовить соответствующее протокольное поручение.

Это заявление Володина члены Думы, ожидаемо поддержали аплодисментами.

Эвакуация военных из "Азовстали": что стоит знать

Как сообщал УНИАН, 16 мая российские СМИ сообщили, что оккупанты договорились с украинскими защитниками с "Азовстали" об открытии коридора для раненых бойцов в направлении Новоазовска (территория "ДНР").

Потом командир "Азова" Денис Прокопенко ("Редис") заявил, что "для сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа".

Прокопенко также подчеркнул, что ни одно вооружение не будет работать без профессионально подготовленных военнослужащих, что делает их самым ценным элементом армии.

17 мая в Минобороны сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината "Азовсталь" защитников Мариуполя.

По данным МОУ, 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи.

Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку, для дальнейшего возвращения их домой будет осуществлена процедура обмена.

Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что вчера было эвакуировано более полусотни раненых военных. Операция по спасению украинских военных с мариупольского завода "Азовсталь" продолжается.

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