Ею руководят украинские военные и разведчики.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эвакуация наших героев из "Азовстали" продолжается.

Об этом он сказал в видеообращении.

Рассказывая, о сегодняшнем телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Зеленский сказал, что речь шла о шестом пакете санкций, которые готовятся в ЕС, переговорном процессе с Россией и эвакуации наших героев из "Азовстали".

"Эвакуационная миссия продолжается и ею руководят наши военные и разведчики. Привлечены наиболее влиятельные международные посредники", - сказал Зеленский.

Также он рассказал, что с Макроном предметный был разговор о наших евроинтеграционных шагах и рассмотрении украинской заявки на получение статуса кандидата на вступление в ЕС.

Зеленский отметил, что во время сегодняшнего разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем прежде всего речь шла об оборонной поддержке Украины, нашем взаимодействии на уровне Евросоюза.

"Продолжаю собирать как можно большую международную аудиторию для Украины, чтобы наше государство поддерживали на всех уровнях и чтобы на всех уровнях давили на Россию. Информационное давление, дипломатическое, а также культурное - вот что нам надо. Чтобы как и во времена Второй мировой войны борьба за свободу могла опираться, в частности, и на силу искусства", - отметил Зеленский.

Он отметил, что сегодня во время церемонии открытия Каннского кинофестиваля напомнил, что нужно открыто смело защищать свободу и бороться с диктатурой.

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