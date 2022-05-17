В СК страны-оккупанта заявили, что установят личности "националистов".

Следователи СК РФ допросят украинских бойцов, находившихся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом сообщили в российском следкоме.

"Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел о преступлениях украинского режима против мирного населения Донбасса допросят сдавшихся боевиков, укрывавшихся на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе", - говорится в сообщении.

В СК страны-оккупанта заявили, что установят личности "националистов", а полученные в ходе допросов сведения будут сопоставлены с другими имеющимися в материалах российских уголовных дел данными.

Как сообщал УНИАН, в Государственной думе РФ готовят закон о запрете обмена украинских бойцов из отряда особого назначения "Азов", которых вывезли из Мариуполя.

16 мая из " Азовстали "в медучреждение в оккупированном Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых бойцов"Азова". Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку. Для возвращения их домой планируется обмен. Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что вчера было эвакуировано более полусотни раненых военных. Операция по спасению украинских военных с мариупольского завода "Азовсталь" продолжается.

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