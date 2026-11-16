'Ели портулак и лободу': супруги из Олешек рассказали, как они выживали в городе'

Женщина рассказала, что раньше весила 94 килограмма, но сильно похудела, потому что нечего было есть.

Родители заслуженного мастера спорта Украины, двукратной серебряной призерки Паралимпийских игр и почетной гражданки Олешек Виктории Кравченко – Нина и Анатолий – более четырёх с половиной лет провели в оккупированных Олешках, рассказывает "Радио Свобода".

"Свою жизнь прожили здесь, накопили имущество. Мы не думали уезжать. И в течение первого, второго, третьего года сын предлагал уехать, друзья вывозили своих родителей. Говорил: "Оставляйте все и уезжайте". А я думала: мы будем здесь до конца – и всё", – рассказала женщина.

В оккупированных Олешках не было электричества и интернета. Чтобы позвонить детям и сказать хотя бы несколько слов, ей приходилось подниматься на чердак.

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По её словам, в течение последнего года в городе не хватало лекарств, воды и продуктов. Супруги не решались идти по тропе в Раденск за едой, ведь дорога была опасной из-за заминированности.

"Зима приближается, надо думать, где взять дрова, как перезимовать. Мы уже и портулак ели, это не передать. И лебеду начали сушить. Немножко зерна осталось. Просеяли, промыли, перебрали, муж на кофемолке перемолол. Из этого я ложечку-другую муки брала – и блины или оладьи получались. Говорю: "Думай, жадная я или нет, но тебе два блинчика, мне два блинчика. Это на утро, это на обед, а это на вечер", – рассказала Нина.

Хотя в городе и работал стихийный рынок, где можно было купить овощи, но, по словам супругов, цены были чрезвычайно высокими.

Нина рассказала, что, например, килограмм огурцов или помидоров стоил тысячу российских рублей (более 500 украинских гривен), а моркови – две тысячи:

"Куплю морковку и не знаю, сколько раз её использую. Отрежу чуть-чуть – и в супчик, несколько квадратиков. Перчик куплю так же – несколько полосок, чтобы хоть что-то зелёное плавало. А хлеба вообще не было в течение года. Я весила 94 килограмма. На что я сейчас стала похожа? На сколько килограммов похудела?".

Российские удары дронами и КАбами разрушили их дом и хозяйственные постройки. Первое время они жили в доме соседки, которая уехала. Впоследствии Нина и Анатолий оказались в больнице.

"Вот всё это пережить. И муж в шоке, и постоянно у него болел живот, какие-то приступы были. И давление. Так мы попали в больницу. И остались там жить. В больнице еды практически тоже не было. Ложка или две пшеничной каши или какой-то другой. Стакан или небольшая чашечка чая. А хлеба нет, ни булочки, ничего. Так старики и выживали", – вспомнила женщина.

Супруги дважды пытались покинуть город. В первый раз им пришлось вернуться из-за боевых действий, а во второй раз они смогли добраться до оккупированного Скадовска.

Женщине удалось вывезти самые дорогие для семьи вещи – семейные фотографии и награды дочери.

В Скадовске им удалось пройти через фильтрационный лагерь. Оттуда она позвонила дочери, которая рассказала, что волонтеры организации Humanity помогут родителям добраться до подконтрольной Украине территории.

"Мы выехали 14 октября. Восемь дней добирались, преодолели пять тысяч километров. В Беларуси нам за день оформили "белые" паспорта, и мы пересекли границу. Я не знаю, это как будто птичка расправила крылья и летит. И мы так шли, зная, что домой, домой, домой", – поделилась Нина.

Сейчас супруги живут на Львовщине, куда ранее переехала их дочь. Нина и Анатолий восстанавливают документы и проходят лечение.

"Мы до сих пор не можем наесться. Но потихоньку пробуем всё. А здесь я хоть яблочек наелась. Я же говорю, мы из ада попали в рай. Потому что там был ад. Но душа болит. И я молюсь Богу за наших олешковцев, кто там остался. И плачу, плачу", – рассказала женщина.

Эвакуация жителей из оккупированных Олешек: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что 6 ноября в Киеве скончалась бывшая учительница физической культуры Елена Пироженко, которую эвакуировали из оккупированных Олешек. Женщине было 56 лет. Исполняющая обязанности директора коммунального учреждения "Олешковское опорное учебное заведение №4" Надежда Штанько рассказала, что женщина была прикована к постели. Весной 2026 года в Олешках скончался ее муж. Пироженко профессионально занималась спортом, была кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике.

Также мы писали, что, по имеющимся данным, в Олешках до сих пор есть люди, которые хотят уехать на подконтрольную Украине территорию, но не могут этого сделать. Среди них – волонтерка Алла Лихман-Малиш, которая заботится о десятках собак и кошек. Она отказалась от эвакуации, поскольку ей не разрешили вывезти около 70 животных: 30 кошек и 40 собак. Волонтер получила ранение на так называемой "трассе смерти" – дороге от Олешек до соседнего села Раденск. Из города удалось вывезти не всех лежачих людей, часть местных жителей побоялась возможной фильтрации в России. Кроме того, не все жители окрестных сел смогли добраться до места эвакуации из-за заминированных дорог.

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