Бойченко уточнил, что претензии могут возникнуть даже из-за обычной татуировки.

Жители Мариуполя, которые желают покинуть город, вынуждены проходить так называемую "фильтрацию", которую проводят российские оккупанты.

Об этом рассказал мэр города Вадим Бойченко, передает сайт "Сегодня".

По его словам, оккупанты раздевают мужчин и женщин, чтобы пересмотреть их татуировки.

"Мой родственник выходил, у него татуировка, спокойная, мирная. Они дали ему кусок пемзы, мол, стирай, если оно для тебя ничего не значит. Представляете, вот так издеваются над людьми", - сказал мэр.

В другом случае, рассказал он, россияне пытались забрать двухлетнего ребенка у родителей из-за того, что его старшая сестра работает в правоохранительных органах Украины. Мотивировали это тем, что родители могут воспитать "еще одну нацистку", их избили.

Он также уточнил, что часто мужчины после "фильтрации" попадают в тюрьмы со сверхужасными условиями содержания.

"Чтобы вы понимали, камера 2 на 3 метра, 13-15 человек, стоя спящие, жизнь почти все время происходит стоя. Еды не дают, только воду, в туалет выводят раз в сутки или выдают бутылку. Такие нечеловеческие условия", - сказал он.

По словам главы Мариуполя, людей, которые в Мариуполе были связаны с муниципальной сферой или госслужбами, пытают.

"Россияне что-то пытаются узнать. Непонятно, правда, что именно. Нелюди, я бы их так назвал", – заявил он, предположив, что таким образом оккупанты набирают "обменный фонд".

Бойченко убежден, что таким образом оккупанты набивают себе обменный фонд.

Эвакуация из Мариуполя

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 1 мая, началась эвакуация гражданского населения, которое находилось в укрытии предприятия "Азовсталь" в Мариуполе. Первая группа примерно из 100 человек выехала на подконтрольную территорию. 2 мая они прибыли в Запорожье.

Утром 2 мая в Мариуполе началась вторая волна эвакуации. В мэрии Мариуполя добавили, что также есть предварительная договоренность о приобщении, присоединении людей в Мангуше, в Бердянске и приобщении колонн из собственного транспорта.

Как сообщил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, из бомбоубежищ, расположенных на территории "Азовстали", уже удалось вывести более 100 человек.

Отметим, что более 30 тысяч мариупольцев оккупанты принудительно депортировали в Российскую Федерацию. Российские захватчики не получают поддержки от населения, а затем прибегают к хитрости: под предлогом эвакуации людей на подконтрольные Украине территории — везут их в фильтрационные лагеря.