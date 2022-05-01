Первая группа примерно из 100 человек уже идет на подконтрольную территорию.

Только что началась эвакуация гражданского населения, которое находилось в убежище предприятия "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Началась эвакуация гражданских из "Азовстали". Первая группа примерно из 100 человек уже идет на подконтрольную территорию. Будем завтра встречать их в Запорожье. Спасибо нашей команде! В настоящее время они вместе с представителями ООН работают над эвакуацией остальных гражданских с территории завода".

Как сообщает Reuters, в ООН подтвердили эвакуацию из Мариуполя. Конвой для эвакуации мирных жителей стартовал 29 апреля, прошел около 230 километров и прибыл на завод в Мариуполе утром в субботу по местному времени, говорится в сообщении Красного Креста.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. С первого дня вторжения Мариуполь был самой горячей точкой в Украине. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушались. Эвакуационные конвои обстреливались, что затрудняло эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Город стерт с лица земли.