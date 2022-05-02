К эвакуации должны присоединиться люди в Мангуше и в Бердянске.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что второй этап эвакуации людей из города продолжается.

Об этом он сказал в эфире всеукраинского информационного телемарафона.

"Эвакуация (второй этап эвакуации людей из Мариуполя - УНИАН) продолжается. Есть договоренность предварительная, относительно приобщения, присоединения людей в Мангуше, в Бердянске и приобщения колонн из собственного транспорта...единственное, что на это время мы можем комментировать", - сказал Андрющенко.

Он отметил, что эвакуация проходит в условиях условной тишины, потому что в любой момент россияне могут начаться новые обстрелы.

"Конечно, тишина (договоренность о режиме прекращения огня - УНИАН) достаточно условная, потому что, учитывая, что вчера, как отъехали автобусы от "Азовстали" с эвакуированными, сразу начались новые обстрелы... если нет пропагандистских каналов, то все происходит несколько иначе, чем они показывают телевизором", - сказал советник городского головы Мариуполя.

Как сообщал УНИАН, эвакуация в Мариуполе начинается в 7:00 в воскресенье, 1 мая. Точка сбора - ТРЦ "Порт Сити".

По словам президента Владимира Зеленского, в Мариуполе с завода "Азовсталь" около 100 человек направляются на контролируемую Украиной территорию.

2 мая Мариупольский городской совет сообщил, что удалось согласовать две дополнительные локации для посадки людей в эвакуационную колонну из Мариуполя.

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