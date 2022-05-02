Что касается вопроса гуманитарного коридора для раненых украинских военных, то это отдельная процедура.

Из бомбоубежищ, расположенных на территории "Азовстали", сегодня удалось вывести более 100 человек.

Об этом сообщил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко в эфире информационного телемарафона.

"Надеемся, что вражеские войска дадут возможность людям эвакуироваться и добраться на территорию, подконтрольную нашей стране. Мы понимаем, что эта гуманитарная операция находится под контролем президента Украины и вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Но все проходит очень-очень сложно", - подчеркнул мэр.

Бойченко отметил, что в данный момент есть договоренность об эвакуации мирных гражданских жителей Мариуполя. Что касается вопроса гуманитарного коридора для раненых украинских военных, то это отдельная процедура.

"Зеленый коридор для раненых военных - отдельный процесс. Данный вопрос я пока не могу комментировать, но знаю что переговоры до сих пор продолжаются", - сказал он.

Также Бойченко пояснил, что собой представляет фильтрация населения, которую проводят российские оккупанты для тех, кто хочет уехать из Мариуполя.

"Под видом выезда на подконтрольную Украине территорию, оккупанты создают все возможные преграды, чтобы на самом деле депортировать мариупольцев на российскую территорию. Как настоящие фашисты, они развернули 4 центра на окраинах города, в которых содержатся мирные жители, которые хотят эвакуироваться. В этих лагерях люди ждут по две недели, у них отбирают все документы. Мужчин принудительно перенаправляют в тюрьмы, где в одной маленькой комнате держат по 10 -15 человек, дают только воду, еду вообще не дают. Затем раздают какие-то справки собственного образца и принудительно вывозят на российскую территорию", - отметил мэр Мариуполя.

Эвакуация из"Азовстали": что известно

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 1 мая, началась эвакуация гражданского населения, которое находилось в укрытии предприятия "Азовсталь" в Мариуполе.

Первая группа примерно из 100 человек выехала на подконтрольную территорию. Сегодня, 2 мая, они прибыли в Запорожье.

Также сегодня утром в Мариуполе началась вторая волна эвакуации. В мэрии Мариуполя добавили, что также есть договоренность предварительная, относительно приобщения, присоединения людей в Мангуше, в Бердянске и приобщения колонн из собственного транспорта

Отметим, что более 30 тысяч мариупольцев оккупанты принудительно депортировали в Российскую Федерацию. Российские захватчики не получают поддержку от населения, а потому прибегают к хитрости: под предлогом эвакуации людей на подконтрольные Украине территории — везут их в фильтрационные лагеря.

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