Вражеский БПЛА был уничтожен во время массированного пуска дронов 10 февраля.

Украинские военные показали момент сбития иранского дрона-камикадзе в небе над Днепропетровской областью, сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ.

Вражеский БПЛА был уничтожен во время массированного пуска дронов 10 февраля. В кадр попал сам момент поражения беспилотника, после мгновенной вспышки в небе обломки упали в пределах поля.

Массированная атака России 9 и 10 февраля - что известно

В ночь на 10 февраля Россия выпустила по Украине иранские дроны из оккупированных районов Запорожской области. Зафиксирован удар по Хмельницкой области.

Видео дня

С 4:00 утра оккупанты начали терроризировать Украину ракетами.

По информации главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, с 21:50 9 февраля до 12:00 10 февраля враг совершил 71 пуск крылатых ракет (Х-101/Х-555 - 43, Калибр - 28), а также до 35 ракет комплекса С-300.

Украинские защитники уничтожили 61 крылатую ракету врага из 71 и 5 дронов-камикадзе из 7, которые применили оккупанты.

Россияне модифицировали иранские дроны

Исследовав обломки неразорвавшегося "Шахеда", которым Россия целилась по Одессе в октябре 2022 года, британская Conflict Armament Research вместе с украинскими военными заметили, что его боеголовку модифицировали.

По их мнению, боеголовки "были поспешно модифицированы плохо подогнанными друг к другу слоями из десятков мелких металлических осколков, которые при ударе разлетаются по большому радиусу".

Помимо осколков, по окружности боевой части расположены еще 18 более мелких "зарядов", которые при расплавлении взрывной волной способны пробивать броню и создавать своеобразный взрывной эффект "на 360 градусов".

Накопление этих элементов существенно увеличивает способность боеголовки уничтожать такие цели, как электростанции, распределительные сети, линии электропередач и большие мощные трансформаторы. Они также значительно усложняют ремонтные работы.

Вас также могут заинтересовать новости: