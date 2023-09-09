Представитель разведки напомнил, что кейс с авиакатастрофой уже был.

В украинской разведке считают, что необходимо дождаться подтверждения смерти главаря "Вагнера" Евгения Пригожина. Россия может распространять фейки на эту тему.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в эфире телемарафона. Он напомнил, что история с авиакатастрофой с участием Пригожина уже была, но тогда он выжил.

"Давайте подождем. Это не так просто... тот же Пригожин - тоже был такой кейс, когда... якобы была авиакатастрофа, но он (остался - УНИАН) жив. Это Россия, ее сложно понять", - сказал Скибицкий.

Смерть Пригожина - основные новости

Напомним, 23 августа в Тверской области России разбился самолет, на борту которого был Пригожин и другие "вагнеровцы". Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявлял, что Пригожина ликвидировали российские власти.

Уже 29 августа главаря ЧВК похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге, рядом с отцом.

На днях всплыли подробности "завещания" Пригожина. На базе должен пройти Совет командиров, на котором могут утвердить новым главой группировки Антона Елизарова - командира с позывным "Лотос". Вероятно, сейчас он исполняет обязанности главы ЧВК.

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