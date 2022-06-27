Президент анонсировал дальнейшую работу на всех уровнях.

Президент Владимир Зеленский отметил важность ближайшей недели для Украины.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении к украинцам в конце 123-го дня войны.

"Эта неделя будет очень важной для нас всех. Поэтому продолжаем работать на всех уровнях и не сбавляем наш темп", - отметил он в конце обращения.

Среди прочего Зеленский сообщил, что сегодня говорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Речь шла об усилении оборонной поддержки для Украины и том, как еще усилить санкционное давление на Россию.

"Поблагодарил Джастина за уже оказанную помощь – одну из самых ощутимых", - добавил президент.

Война в Украине:

24 июня стало известно о прибытии на территорию белорусского Мозыря российских диверсионных групп, планирующих подрыв в городе жилых домов, школы и больницы. Это может быть подано, как ответ Украины на авиационные удары.

В ночь на 25 июня по территории Украины нанесли массированный ракетно-бомбовый удар с территории Беларуси. В украинской разведке считают, что это была масштабная провокация Российкой Федерации для вовлечения Беларуси в войну против Украины.

Тем временем в институте ведения войны считают маловероятным то, что диктатор Александр Лукашенко вступит в войну против Украины от имени России.

26 июня 2022 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к белорусам и предупредил, что Александр Лукашенко втягивает их в войну.

Вас также могут заинтересовать новости: