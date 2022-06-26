Президент заявил, что жизни жителей Беларуси ничего не значат для российского правительства.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к беларусам и предупредил, что Александр Лукашенко втягивает их в войну.

Об этом он сказал в своем традиционном видеообращении.

"Хочу обратиться сегодня к гражданам Беларуси. К людям – и гражданским, и в погонах. Вас втягивают в войну. И даже активнее, чем это было в феврале и в весенние месяцы. В Кремле за вас уже всё решили – ваши жизни для них ничего не стоят. Но вы не рабы и не пушечное мясо. Вы не должны умирать. И вы в силах не дать никому решать за вас, что вас ждет дальше", - сказал президент.

Он подчеркнул, что сейчас от обычных жителей Беларуси зависит очень многое.

"Я знаю, что народ Беларуси поддерживает нас, точно нас, а не войну. И именно поэтому вас российское руководство хочет втянуть войну", - отметил Зеленский.

Также он обратился к российским лётчикам, которые запускают ракеты по Украине.

"Все летчики, диспетчеры, техники и другие люди, которые обеспечивают запуск ракет по Украине, должны понимать: мы всех вас найдем. Каждый из вас будет отвечать за эти удары. И если кто-то думает, что уйдет от ответственности, сказав, что такой был приказ, - вы ошибаетесь. Когда ваши ракеты бьют по жилым домам - это военные преступления. Суд - вот что вас всех ожидает. И вы не спрячетесь нигде - ни на берегах Каспийского моря, над которым запускаются ваши ракеты, ни в Беларуси... Нигде", - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, 24 июня стало известно о прибытии на территорию белорусского Мозыря российских диверсионных групп, планирующих подрыв в городе жилых домов, школы и больницы. Это может быть подано, как ответ Украины на авиационные удары.

В ночь на 25 июня по территории Украины нанесли массированный ракетно-бомбовый удар с территории Беларуси. В украинской разведке считают, что это была масштабная провокация Российкой Федерации для вовлечения Беларуси в войну против Украины.

Тем временем в институте ведения войны считают маловероятным то, что диктатор Александр Лукашенко вступит в войну против Украины от имени России.

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