РФ продолжила выпускать ракеты по Украине с самолетов, которые залетают в Беларусь.

Российский диктатор Путин обстрелами Украины со стороны Беларуси пытается втянуть соседнюю республику в войну, спровоцировав Киев на ответный удар.

Такое мнение высказал политолог и журналист Игорь Романенко у себя в Facebook.

"Путин очень хочет втравить Беларусь в войну. Реально она с самого начала в войне. И реально нам очень хочется долбануть по Беларуси из-за конченого картофельного фюрера, который ради власти втравил Беларусь в путинскую авантюру. Но мы тоже понимаем, что как только мы ударим по РБ и там погибнут люди, то Лукашенко будет сложнее пропетлять от давления Путина. Украина может воевать с 50-тысячной армией Лукашенко, но это означает, что минимум 50 тысяч наших войск и ограниченное количество техники и боеприпасов будут отвлекаться на второй фронт", - пишет он.

По словам Романенко, после укрепления Украиной своей армии и наличия большего количества техники и боеприпасов, не нужно будет искать повод, чтобы "вмазать Беларуси".

"Однако, сейчас повод ищет Путин. Потому что понимает, что 50 тысяч плохой армии Лукашенко будут умирать вместо 50 тысяч российских солдат на востоке. Путин хочет растащить украинские силы, чтобы наносить более концентрированные удары на востоке и юге. Вот такая логика", - объяснил он.

"Потому мне тоже очень хотелось бы, чтобы наша доблестная ПВО сбивала пачками Ту-22 над Беларусью. Но во-первых, наша ПВО еще не имеет такой радиус действия ЗРК; во-вторых, это может быть использовано и наверняка будет использовано, как повод для того, чтобы картофельного дурня заставить гнать беларусов через границу со всеми вытекающими для нас последствиями", - резюмировал эксперт.

Как сообщал УНИАН, 25 июня Российская Федерация применила дальние бомбардировщики Ту-22М3 для ударов по Украине с территории Беларуси. В целом враг выпустил по территории страны более полусотни ракет.

Советник главы ОП Алексей Арестович предупредил, что беларуские военнослужащие столкнутся с ожесточенным сопротивлением украинцев в случае наступления на Украину.