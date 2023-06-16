Аналогичная эстонской мера также разработана в Канаде / фото ua.depositphotos.com

Правительство Эстонии одобрило принципы использования замороженных в стране российских активов для поддержки Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, пишет ERR. Отмечается, что Эстония стала первой европейской страной, разработавшей подобное правовое решение.

"Европейский союз работает над поиском этого юридического варианта, но мы подготовили юридическое решение, при котором мы можем использовать замороженные активы России как страны-агрессора и использовать их в качестве компенсации для нужд восстановления Украины", - заявил Цахкна.

По его словам, МИД в ближайшее время внесет в правительство проект соответствующей поправки к закону.

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Конфискация замороженных российских активов

Как сообщал УНИАН, ранее в Конгрессе США зарегистрировали законопроект о конфискации и передаче Украине в виде репараций государственных активов России, и в первую очередь - Центрального банка РФ. После его принятия президент США получит право конфисковать замороженные российские суверенные активы и передать их для помощи в восстановлении Украины.

В мае правительство Бельгии объявило о предоставлении Украине 92 млн евро помощи. Деньги были получены из налоговых поступлений от российских финансовых активов, замороженных в этом государстве.

Также известно, что по состоянию на май этого года в Польше заморожены активы российских олигархов на сумму более миллиарда евро. Но для их конфискации необходимо внести поправки в Конституцию. При этом, в целом в может передать Украине почти 200 миллиардов евро прибыли от замороженных активов РФ.

В мировом масштабе аналогичная эстонской мера также разработана в Канаде.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, речь идет о весомом международном шаге. Глава государства также призвал конфисковывать деньги представителей российской элиты и в других странах.

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