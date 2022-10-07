Эстония готовится передать боеприпасы и зимнее снаряжение для военных.

Эстония планирует объявить о передаче нового пакета военной помощи для Украины, в который, среди прочего, должны войти боеприпасы и зимнее снаряжение.

Об этом сообщила премьер Эстонии Кая Каллас.

"Мой призыв четкий - Украина имеет инициативу на поле боя и мы все должны сделать больше для того, чтобы она освободила больше своих территорий. Поэтому Эстония на следующей неделе примет решение о новом военном пакете помощи", – заявила Каллас.

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По словам премьера, Украине предоставят боеприпасы, зимнее и личное снаряжение для военных.

Военная помощь Украине: роль Эстонии

Как сообщал УНИАН, Эстония передала украинским военным дроны, которые были конфискованы у гражданина России при попытке незаконно пересечь границу весной этого года.

Кроме того, в течение трех месяцев с начала полномасштабного вторжения России в Украину Эстония передала нашей стране треть своего военного бюджета. Это самая большая поддержка Украины среди всех государств в мире, если брать соотношение бюджета страны и объем выделенной помощи.

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