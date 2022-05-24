Подоляк отмечает, что это "больше всех в мире".

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечает, что за три месяца Эстония передала Украине треть своего военного бюджета.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Вместо тысячи обещаний: за три месяца Эстония передала Украине 1/3 военного бюджета - больше всех в мире. Это еще раз доказывает: можно быть маленькой страной, но иметь большое сердце, а можно быть второй по размеру, но не иметь его совсем", - подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что победа Украины будет победой и эстонского народа.

Ранее премьер Эстонии призвала западных лидеров перестать звонить Путину.

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