Эстония передала украинским военным дроны, которые были конфискованы у гражданина России при попытке незаконно пересечь границу весной этого года.
Об этом сообщило посольство Эстонии в Украине.
"Помните эстонско-российского гражданина с двойным гражданством, который пытался провезти беспилотники для российской армии? Кроме его ареста, полиция безопасности Эстонии изъяла беспилотники, которые тот купил, и передала их украинской армии", - отметили в посольстве.
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Напомним, что за три месяца Эстония передала Украине треть своего военного бюджета. Это самая большая поддержка Украины среди всех в мире, если брать соотношение бюджета страны и объем выделенной помощи.
Антироссийская позиция Эстонии: главное
- Эстония не будет предоставлять убежище гражданам России, стремящимся выехать за границу в связи с объявленной частичной мобилизацией.
- Эстония пообещала Украине передать летальное оружие.
- Эстония выступает за то, чтобы восьмой пакет санкций против России был максимально жестким.
- Эстония расторгла таможенное соглашение с Россией, а также прекратила пускать к себе в страну россиян с шенгенскими визами.