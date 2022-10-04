Россиянина ждет суд в Эстонии.

Эстония передала украинским военным дроны, которые были конфискованы у гражданина России при попытке незаконно пересечь границу весной этого года.

Об этом сообщило посольство Эстонии в Украине.

"Помните эстонско-российского гражданина с двойным гражданством, который пытался провезти беспилотники для российской армии? Кроме его ареста, полиция безопасности Эстонии изъяла беспилотники, которые тот купил, и передала их украинской армии", - отметили в посольстве.

Видео дня

Напомним, что за три месяца Эстония передала Украине треть своего военного бюджета. Это самая большая поддержка Украины среди всех в мире, если брать соотношение бюджета страны и объем выделенной помощи.

Антироссийская позиция Эстонии: главное