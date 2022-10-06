Ожидается, что указ будет подписан до конца этой недели.

Минобороны Италии готовит к отправке в Украину пятый пакет военной помощи.

Пятый межведомственный указ разрешает отправку военной техники, материалов и оборудования государственным органам Украины, сообщает издание Formiche.

Ожидается, что указ будет подписан до конца этой недели. Издание отмечает, что прошлой весной Палата представителей и Сенат разрешили правительству отправлять оружие в Украину без обязательного голосования по каждому новому указу, по крайней мере, до конца этого года.

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Как сообщил заместитель главы минобороны Италии Джорджо Муле, участники заседания выступили за параметры нового декрета единогласно.

Поддержка Украины Италией: детали

Политик Джорджа Мэлони с крайне правой партии, которая должна стать следующим премьер-министром Италии, пообещала президенту Украины Владимиру Зеленскому "верную поддержку" ее страны.

Отметим, что накануне Зеленский поздравил Мэлони и ее политическую силу с победой на выборах. Он отметил, что Украина рассчитывает на плодотворное сотрудничество с новым итальянским правительством".

Как известно, с начала войны Мэлони решительно поддерживала поставки Украине оружия для самообороны и обещала поддерживать политику Запада, направленную против агрессии России.

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