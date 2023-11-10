Сейчас важно "держать небо в Украине", отметил спикер Воздушных сил нашей армии.

Некоторые украинские пилоты уже проходят подготовку в небе с инструкторами на истребителях F-16.

Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона. Он отметил, что обучение пилотов на F-16 продвигается согласно плану. При этом добавил, что мало информации об этом, потому что партнеры не слишком хотят афишировать и детализировать процесс прохождения обучения.

"Но то, что пилоты уже учатся на F-16 в воздухе, не все, конечно, но отдельные пилоты уже проходят подготовку в небе с инструкторами на боевых самолетах. Поэтому все идет согласно плану", - рассказал Игнат.

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По его словам, сейчас важно "держать небо в Украине". Он напомнил об успешных действиях наших Воздушных сил на днях, когда летчики тактической авиации "послали вслед за русским кораблем еще один носитель "Калибров". Игнат подчеркнул, что делается все возможное для приема западной техники - F-16.

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Напомним, в конце октября Юрий Игнат говорил, что наши пилоты на учениях по овладению истребителя F-16 работают на авиатренажерах, но скоро должны пересесть на самолеты.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что оптимистичный срок прибытия истребителей F-16 в Украину - это первая половина 2024 года. Он отмечал, что пилоты должны завершить обучение. Параллельно в Украине готовится инфраструктура для этих самолетов.

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