Нашей стране очень нужны современные самолеты, которые не будут уступать авиации РФ, подчеркнули в ВСУ.

Сейчас украинские пилоты на учениях по овладению истребителя F-16 работают на авиатренажерах, но вскоре должны пересесть на самолеты.

Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона. "Мы ожидаем, что первая группа пилотов, которые сегодня уже учатся на авиатренажерах, которые полноценно воспроизводят кабину самолета, пересядут в настоящий учебно-боевой самолет с инструктором. Это должно произойти в ближайшее время", - сообщил он.

По его словам, западные партнеры отмечают, что украинские пилоты довольно быстро овладевают техникой. "Мы на этапе пересадки в боевой самолет, сначала с инструктором, который завершится уже самостоятельным пилотированием после этой подготовки", - сказал Игнат.

Видео дня

Игнат рассказал, что в Бельгии на учениях первая группа пилотов, которые имели проходной балл по английскому языку. По его словам, пришлось подтянуть авиационную терминологию, потому что в самолете F-16 все команды и управление на английском языке.

Игнат отметил, что Украине очень нужны современные самолеты, которые не будут уступать российской авиации. По его словам, это могут быть разные виды самолетов, но ключевое, что нужно от этих самолетов - завоевать превосходство в воздухе. При этом добавил, что это позволит отогнать российскую авиацию как можно дальше, что позволит работать украинской артиллерии, авиации по позициям врага.

F-16 для Украины - что сообщалось ранее

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что оптимистичный срок прибытия истребителей F-16 в Украину - это первая половина 2024 года. При этом отметил, что соответствующие решения партнеры приняли. Пилоты должны завершить обучение. Параллельно в Украине готовится инфраструктура для этих самолетов.

В РФ боятся поставок украинскому государству современного западного вооружения, в том числе, что Киев получит обещанные американские истребители F-16. В связи с этим оккупанты решили якобы укреплять свои западные границы.

Вас также могут заинтересовать новости: