Это произойдет, когда будут устранены препятствия для этого: украинские пилоты пройдут обучение, а в Украине будет подготовлена соответствующая инфраструктура.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что оптимистичный срок прибытия истребителей F-16 в Украину - это первая половина 2024 года.

Об этом глава МИД сказал в интервью в эфире программы "Завтрак с 1+1". "Сейчас партнеры приняли все принципиальные решения", - сказал Кулеба.

"Как только пилоты завершат обучение, а параллельно в Украине готовится инфраструктура для этого - самолеты будут в Украине. То есть, единственные препятствия для того, чтобы F-16 появились в украинском воздухе - это завершение тренировок пилотов и подготовка инфраструктуры. Оптимистичный сценарий, я думаю, где-то первая половина следующего года", - сказал Кулеба.

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Предоставление F-16 Украине

20 августа президент Владимир Зеленский по результатам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что Украина получит от страны-партнера 42 американских истребителя F-16 после тренировки пилотов и инженеров. Нидерланды передадут Украине все свои истребители F-16, поскольку страна переходит на новые модели F-35.

И в тот же день премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что Украине ее страна передаст 19 истребителей. В то же время в начале октября Фредериксен заявила, что Дания стремится увеличить поставки американских истребителей F-16 в Украину.

Бельгия отправит Украине несколько истребителей F-16, начиная с 2025 года.

11 октября министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что его страна совместно с Нидерландами и Данией возглавят "коалицию возможностей" по развитию воздушных сил Украины в вопросе управления истребителями F16.

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