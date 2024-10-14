Россияне там пытаются пробиться в тылы украинских войск и заставить их отойти как можно ближе к городу Суджа.

Есть большая вероятность, что до конца года Вооруженные силы Украины выйдут с территории Курской области России. Об этом в эфире "Radio NV" сказал Иван Ступак, военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины.

Отвечая на вопрос о ситуации в Курской области и попыток врага вытеснить откуда украинские войска, Ступак отметил, что мы имеем там потери территорий и потери среди наших военных:

"Я не хочу забегать вперед, но судя по тенденции и судя по тому количеству российских военных, о котором говорит Сырский в Курской области, - это 50 тысяч личного состава, то есть большая такая вероятность, что до конца года мы выйдем с территории Курской области".

Эксперт добавил, что если посмотреть на карту DeepState, то видно, как россияне "обрезают" наши сообщения, пытаются пробиться нам в тылы и заставить нас отойти как можно ближе к городу Суджа". "И оттуда уже проще нас будет выдавить за пределы Курской области", - отметил Ступак.

Ситуация в Курской области

Ранее аналитик издания BILD Юлиан Репке заявил, что Вооруженные силы Украины могут покинуть Курскую область России в ближайшие недели.

Репке отметил, что российские войска продолжают наступать на позиции ВСУ в Курской области с запада, на села Любимовка и Новоивановка. Они также выбили украинских военных из последнего села возле райцентра Коренево.

Кроме того, россияне сокращают украинский плацдарм и с востока, где отбили село Борки и Спальное. Сейчас продолжаются бои за село Плехово - с начала контрнаступления россияне прошли там уже 13 км.

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