По его словам, такой сценарий маловероятен, чего не скажешь о повторных рейдах на территорию самой РФ.

Россия сейчас вряд ли будет расширять фронт путем нового наступления с территории Беларуси. Впрочем, рейды на ее территорию точно будут продолжаться.

Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Селезнев в интервью "Обозревателю".

"Очевидно, что в ближайшей перспективе нет смысла ждать каких-то активных боевых действий на северном фасе российско-украинского фронта - я имею в виду границу между Беларусью и Украиной. Потому что комплект сил и средств там незначительный. И враг прекрасно знает, что концентрация украинских сил обороны на территории Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областей очень высока, а объем работ инженерного и фортификационного плана, направленных на усиление нашей границы, огромен. Поэтому шансов у россиян там просто нет", - отметил эксперт.

При этом он прогнозирует "достаточно динамичные события" на территории Брянской, Курской и Белгородской областей. По мнению Селезнева, пограничные конфликты, минометные, артиллерийские обстрелы будут продолжаться там и в дальнейшем.

"Россия таким образом пытается держать в тонусе украинские Силы обороны, чтобы наш Генштаб не перебрасывал ресурсы, которые размещены на территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей, на другие участки фронта с целью их усиления", - отметил он.

Война в Украине - последние новости

Генштаб отчитался, что на фронте наблюдается относительное затишье по сравнению с предыдущими месяцами. За сутки враг атаковал всего 19 раз, но география атак несколько необычна.

Между тем, российские оккупанты совершили очередной массированный удар по Украине комбинированными средствами. По сообщению воздушных сил ВСУ, украинская ПВО уничтожила 37 крылатых ракет и 29 дронов-камикадзе "Shahed-136/131. Сообщалось, что более 40 воздушных целей обнаружили и уничтожили над Киевом.

Позже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что противники атаковали Киевскую область 11 ракетами типа "Искандер-М" и "Искандер-К", и все ракеты сбили украинские воины.

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