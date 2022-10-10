По его словам, сейчас война не зависит от времени года и погоды, а потому подобные прогнозы вызываются сомнения.

Активная фаза войны в Украине точно не закончится до католического Рождества, которое празднуется 25 декабря.

Об этом заявил военный эксперт Сергей Грабский в эфире Freeдом.

По его словам, сейчас война не зависит от времени года и погоды, а потому подобные прогнозы вызываются сомнения.

"Динамика боевых действий на сегодняшний день настолько высока, что говорить что до 25 декабря мы закончим активную фазу было бы неправильно. Мы видим активные движения и на Луганском направлении, и противник не оставляет попыток продолжать наступление на Донецком направлении. Тоже самое Северная Таврия и Херсонское направление", - объяснил Грабский.

В то же время он не исключает, что к Рождеству на какое-то время может снизиться интенсивность боевых действий, однако тяжелые бои продолжатся.

"Противник сейчас пытается удержать те позиции, которые он может удержать. Они одновременно продолжают очень сильно давить на Бахмутском направлении и на Марьинском направлении. Нужно понимать, что начавшаяся частичная мобилизация, при всех ее недостатках, не означает, что Кремлю не удастся собрать достаточное количество людей", - подытожил эксперт.

Война в Украине

Сейчас продолжается контрнаступление Сил обороны Украины.

Как сообщал УНИАН, 29 августа ВСУ пошли в наступление на юге. Украинские бойцы прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

После освобождения Лимана стало известно, что ВСУ приближаются к Кременной в Луганской области. На пути к этому важному пункту украинская армия освободила село Торское.

ВСУ за последние сутки отбили атаки противника в районе четырех населенных пунктов, подтверждено поражение 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 4 ЗРК противника.

Общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 62 тыс. 870 человек, из которых 370 уничтожено за минувшие сутки.

Ранее в Минобороны Британии заявили, что российским оккупационным войскам необходимо продемонстрировать хоть какой-то успех в войне в Украине. Из-за этого захватчики настойчиво пытаются взять Бахмут силами ЧВК "Вагнера" и заключенных.

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