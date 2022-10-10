Пострадала инфраструктура и мирные граждане более чем 30 населенных пунктов.

За прошедшие сутки российские оккупационные войска нанесли 10 ракетных и 19 авиационных ударов по территории Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Остается угроза авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины. Так, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 10 ракетных и 19 авиационных ударов, совершили более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате, за минувшие сутки, пострадала инфраструктура и мирные граждане более чем 30 населенных пунктов. Среди них - Запорожье, Славянск, Новобахмутовка, Северск, Белогоровка, Никополь и Благодатовка. Для ударов по Запорожью противник использовал семь зенитных управляемых ракет. В очередной раз пострадала критическая инфраструктура города и помещения мирных гражданских граждан", - говорится в сообщении.

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Между тем на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях противник совершал обстрелы. Так, на Сиверском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Поповка, Стариково, Ворожба, Янжуловка и Мирополье, а на Слобожанском направлении враг наносил удары из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечье, Малые Проходы, Волчанск, Каменка, Двуречная и Гриньковка.

На Краматорском направлении враг бил из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии соприкосновения, в частности, в районах населенных пунктов Первомайское, Северск, Макеевка, Новоегоровка, Стельмаховка, Терны, Торское и Заречное. Также, в районе населенного пункта Сватово, враг взорвал железнодорожный и автомобильный мостовые переходы.

В Генштабе также сообщили, что на Бахмутском направлении оккупанты атаковали из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии соприкосновения, в частности, в районах населенных пунктов Раздоловка, Серебрянка, Белогоровка, Верхнекаменское, Зайцевое, Красная Гора, Соледар. Кроме того, оккупанты заминировали местность в районе Берестового.

Между тем на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреляны районы населенных пунктов Авдеевка, Каменка, Водяное, Первомайское, Пески, Красногоровка и Марьинка.

На Новопавловском и запорожском направлениях огневому поражению подверглись более 20 населенных пунктов. В частности, Угледар, Новополь, Шахтерское, малые Щербаки, Великая Новоселка, Малиновка и Малая Токмачка.

На Южнобугском направлении зафиксированы вражеские обстрелы в районы более 25 населенных пунктов вдоль всей линии соприкосновения. Неподалеку Дудчан враг задействовал ударный БПЛА. Всего на направлении оккупанты совершили до 30 вылетов БПЛА с целью ведения воздушной разведки.

Контрнаступление ВСУ

Сейчас продолжается контрнаступление Сил обороны Украины.

Как сообщал УНИАН, 29 августа ВСУ пошли в наступление на юге. Украинские бойцы прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

109-й полк так называемой "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, а русские десантники, которые были их поддержкой, бежали с поля боя.

1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Лимане Донецкой области украинские военные уже подняли государственный флаг, но там еще продолжаются боевые действия.

Впоследствии стало известно, что ВСУ приближаются к Кременной в Луганской области. На пути к этому важному пункту украинская армия освободила село Торское.

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