Мобилизационный потенциал составит от 50 до 100 тысяч человек.

Ближайшие месяцы вербовкой заключенных россиян для участия в войне против Украины будет заниматься министерство обороны РФ.

Такое мнение исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко высказал в эфире информационного телемарафона. По его словам, минобороны РФ будет силой забирать заключенных, чтобы как можно дольше оттянуть срок объявления мобилизации.

"Их тактика на ближайшие месяцы будет состоять именно из этих батальонов смертников, которых будут пускать на убой с тем, чтобы бороться с нашими защитниками", - добавил он.

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Денисенко подчеркнул, что вербовкой заключенных, только уже принудительно, будет заниматься именно Министерство обороны РФ. По его словам, мобилизационный потенциал составит от 50 до 100 тыс. человек.

Вербовка российских заключенных на войну - что известно

Как сообщал УНИАН, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин активизировал вербовку зэков на войну в Украине в июле 2022 года. Осенью прошлого года он лично посещал колонии и вербовал для участия в боевых действиях в Украине российских заключенных, обещая им помилование в обмен на шестимесячную службу в рядах ЧВК.

Однако уже в январе 2023 года масштабы вербовки значительно сократились по сравнению с летом-осенью 2022 года. 20 января британская разведка сообщала, что в Украине воюет до 50 тыс. боевиков ЧВК "Вагнер". Также стало известно, что в России официально зарегистрировали "ЧВК Центр Вагнера" в качестве юридического лица.

9 февраля Евгений Пригожин объявил об окончании вербовки российских заключенных на фоне значительных потерь среди наемников в боях с Украиной. Впрочем, аналитики Института изучения войны считают, что несмотря на свои заявления, Пригожин продолжит набор заключенных в ЧВК, но в более ограниченном количестве. Также он продолжает подогревать конфликт с минобороны РФ.

Сегодня, 11 февраля, в британской разведке предположили, что причиной заявления Пригожина о прекращении вербовки заключенных является усиление прямой конкуренции с министерством обороны РФ. А также то, что российские зэки становятся все осведомленние о том, что с ними сделают украинские военные на фронте.

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