В частности, российские блогеры критикуют Минобороны РФ и других кремлевских чиновников за мелкую коррупцию и некомпетентность.

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин продолжает вербовать российских заключенных для войны, несмотря на заявления о прекращении. В то же время он продолжает подогревать конфликт с Минобороны РФ.

Аналитики Института изучения войны считают, что Пригожин продолжит набор заключенных в ЧВК в более ограниченном количестве.

Как отмечается, вербовка заключенных за последние несколько месяцев замедлилась. Об этом свидетельствует статистика Федеральной службы исполнения наказаний, которая показывает, что в период с ноября 2022 по январь 2023 сокращение численности заключенных в России стабилизировалось. Эксперты пояснили, что это связано с общей тенденцией постепенного замещения "вагнеровцев" обычными российскими войсками вокруг Бахмута.

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В то же время известный российский блогер, которого связывают с "Вагнером", призвал отправить в отставку министра обороны России Сергея Шойгу из-за скандала с закупками военной формы. Автор Telegram-канала "Серая зона" утверждает, что Шойгу потерял доверие российского народа и исправить это можно лишь увольнением.

"Это последний эпизод в череде событий, которые побудили сообщества российских военных блогеров атаковать Минобороны России и высокопоставленных кремлевских чиновников за мелкую коррупцию и некомпетентность, которые приводят к неудачам на поле боя и ухудшеню качества жизни российских солдат", - пишут аналитики.

ЧВК "Вагнера": вербовка заключенных и война с Шойгу

Как сообщал УНИАН, всего Пригожин отправил на фронт около 40 тысяч "вагнеровцев". Однако на фоне значительных потерь у него появились проблемы с набором зэков. Разведчики говорят, что уже в январе 2023 года масштабы вербовки значительно сократились по сравнению с летом-осенью 2022 года.

Советник председателя ОП Михаил Подоляк рассказывал, что ВСУ уничтожили 77% российских заключенных, которых отправили на войну в Украину через частную военную компанию "Вагнер".

Известно, что между Пригожиным и Министерством обороны РФ неоднократно возникали конфликты. Глава ЧВК обвиняет их в том, что они пытаются "украсть победы" его наемников.

7 февраля в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу приписывает себе несуществующие победы и активизирует конфликт с "вагнеровцами".

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