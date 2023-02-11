Повлиять могли конкуренция между "Вагнером" и минобороны РФ, и осведомленность заключенных о том, что с ними сделают украинские военные на фронте.

Причиной того, что главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о прекращении вербовки заключенных на войну против Украины, вероятно, является усиление прямой конкуренции с министерством обороны РФ.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки. В частности, данные Федеральной службы исполнения наказаний России уже свидетельствуют о снижении темпов набора заключенных с декабря 2022 года.

"Новости о суровых реалиях наемников "Вагнера" в Украине, предположительно, просачиваются к заключенным и уменьшают количество желающих воевать", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что российская армия задействовала значительное количество резервистов, призванных в рамках мобилизации, что усиливает конкуренцию с "вагнеровцами".

"Российское руководство стоит перед трудным выбором: либо продолжать истощать свои силы и сокращать цели, либо проводить дальнейшую мобилизацию", - добавляют в британской разведке.

Наемники ЧВК "Вагнера" на войне против Украины

Как сообщал УНИАН, 9 февраля основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил об окончании вербовки российских заключенных в ряды своей "организации" на фоне значительных потерь среди наемников в боях с Украиной.

Пригожин активизировал вербовку зэков на войну в Украине в июле 2022 года. По данным СМИ, он занимается этим делом лично, обещая заключенным помилование в обмен на шестимесячную службу в рядах ЧВК. Всего Пригожин отправил на фронт около 40 тысяч "вагнеровцев". Однако уже в январе 2023 года масштабы вербовки значительно сократились по сравнению с летом-осенью 2022 года.

Впрочем, аналитики Института изучения войны считают, что несмотря на свои заявления, Пригожин продолжит набор заключенных в ЧВК в более ограниченном количестве. Также он продолжает подогревать конфликт с минобороны РФ. В частности, российские блогеры критикуют минобороны РФ и других кремлевских чиновников за мелкую коррупцию и некомпетентность.

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