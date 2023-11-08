Враг будет усиливать ракетные атаки использованием различных типов беспилотных летальных аппаратов и создавать ложные цели.

Российские оккупанты сделали выводы из прошлогодней тактики ракетных обстрелов и поняли, что намерение оставить украинцев без электричества и тепла не принесет им изменения на линии фронта.

Военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман рассказал, как этой зимой Россия может изменить свою тактику нанесения ударов по Украине.

В эфире телемарафона он обозначил вероятный сценарий применения новой тактики российских оккупантов по ракетным обстрелам и назвал регионы, которые больше всего будет пытаться атаковать враг.

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РФ сделала выводы из прошлогодней тактики ракетных обстрелов энергосистемы Украины, поэтому массированные атаки, если они действительно возобновятся, будут иметь целью не столько полностью остановить работу энергосистемы, как повлиять на психологическое состояние украинцев и посеять уныние внутри общества.

"Эти атаки, когда они хотят нас оставить без электричества и тепла зимой, что это дает (россиянам - УНИАН) для линии фронта? Мало что может измениться на линии фронта, если внутри Украины люди по двое суток будут без света", - отметил эксперт.

Новейшая тактика российских обстрелов будет не такая, как год назад, когда враг одновременно атаковал по многим целям внутри страны, при этом используя по каждому объекту относительно небольшое количество ракет.

"От 5-10 до 15 ракет по одному объекту, а всего запуская по всей территории до 70-80, максимум до 100 ракет одновременно они могли запускать. Этой зимой они могут запускать такое количество 70-80 ракет два раза в месяц, максимум три, судя по тому, что они накопили. Изменение будет в том, что они, скорее всего не будут распыляться ракетами по всей стране, а выберут одну или две цели и туда попытаются направить уже относительно большое количество ракет одновременно", - акцентировал Гетман.

Он добавил, что враг будет усиливать ракетные атаки использованием различных типов беспилотных летальных аппаратов и создавать ложные цели, чтобы перегружать нашу противовоздушную оборону "в них большое количество, по меньшей мере 575 ракет Х-55. Эти ракеты могут применяться даже без боевой части, которые ложные цели", - сказал Гетман.

Военный аналитик считает, что зимой, скорее всего, российские оккупанты будут больше атаковать объекты юга и центральной части Украины, а для атак враг будет применять "смесь" разного типа дальнобойных ракет и дронов.

"Больше сосредоточатся на центральных и южных районах. Потому что они (россияне - УНИАН) считают, что там не такая мощная противовоздушная оборона. К тому же, у них есть другая цель - посеять уныние внутри общества, чтобы начались какие-то высказывания недовольства населения. Поэтому, для достижения такой цели они будут атаковать южные и центральные регионы, где по мнению россиян, легче расшатать определенные негативные настроения гражданского населения. Так именно они могут попытаться атаковать запад Украины, по различным военным объектам. Будут пытаться атаковать Киев, но будут стрелять меньше, потому что они видят, что столица хорошо защищена и смысла нет, это только терять ракеты. Конечно, будут обстреливать пограничные и прифронтовые территории страны, но не дальнобойными ракетами. То есть, будут комплексные атаки, они будут делать такую смесь из баллистических и крылатых ракет с беспилотными летательными аппаратами", - подчеркнул Гетман.

Он отметил, что на сегодня Украина имеет более мощные возможности противовоздушной обороны для противостояния российским комплексным ударам, чем год назад.

"Большинство аналитиков сходятся на том, что вред, который россияне могут нанести в этом году, он будет существенно меньше, чем тот, который они смогли нанести год назад. Я тоже придерживаюсь этой мысли. Учитывая те средства нашей ПВО, которые нам поставляют, гибридное ПВО, переработанное из советских зенитно-ракетных комплексов, современные ракеты и опыт наших боевых расчетов, убеждает лично меня, что какой-то вред, который конечно будет нанесен, он будет меньше года назад", - резюмировал Гетман.

Зимние атаки РФ - прогнозы и подготовка

Как сообщал УНИАН, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что в прошлый отопительный сезон Россией было запущено Россией 1000 крылатых ракет и 1000 дронов-камикадзе. Он отмечал, что в этом году враг будет планировать свои удары по территории Украины в соответствии со своим стратегическим замыслом и, вероятно, с коррекцией на прошлый год. По его словам Силы обороны готовятся к определенным рискам по атакам критической инфраструктуры, военных и стратегических объектов. Кроме того, в Украину "понемногу поступает помощь", в частности, дополнение "зенитно-ракетных систем, возможно и устаревших образцов, но модернизированных".

По данным ГУР Минобороны Украины, сейчас Россия накопила в своих запасах приблизительно 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня, которые могут поражать объекты на расстояние более 350 километров.

В украинской разведке считают, что Россия не откажется от тактики обстрелов энергетической системы Украины этой осенью-зимой. Впрочем, когда эти атаки начнутся точно спрогнозировать невозможно.

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов отмечал, что оккупанты готовятся бить по энергетической инфраструктуре, чтобы погрузить страну в блэкаут и холод. Он отмечал, что Украина будет отвечать на атаки оккупантов.