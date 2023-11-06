В Украину поступают от партнеров зенитно-ракетные комплексы, но их маловато.

Россия накапливает запасы ракет, поэтому Силы обороны должны готовиться к определенным рискам по атакам на критическую инфраструктуру, военные и стратегические объекты.

Как сказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона, страна-агрессор также имеет много носителей ракет.

"То, что успешно поражен еще один корабль, который мог быть еще одним средством для запуска, то это очень хорошо. И не один такой корабль отправили на дно, в частности, и наши пилоты, но средств для запуска ракет в них достаточно. В прошлый отопительный сезон было запущено Россией более 1000 крылатых ракет и 1000 дронов - камикадзе", - отметил Игнат.

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По его словам, враг будет планировать свои удары в соответствии со своим стратегическим замыслом и, вероятно, с коррекцией на прошлый год. Игнат напомнил, что обстрелов Украины баллистическими и крылатыми ракетами долгое время не было, поэтому, очевидно, что Россия накапливает запасы.

"Силы обороны должны готовиться к определенным рискам в отношении атак критической инфраструктуры, военных и стратегических объектов". - добавил он.

Спикер рассказал, что в Украину "понемногу поступает помощь".

"Предоставлены зенитно-ракетные системы, возможно и устаревших образцов, но модернизированные. А это дополнение к тому, что мы имеем", - отметил он.

При этом рассказал и о поступлении в Украину зенитных пушек, которые могут в автоматическом режиме уничтожать дроны-камикадзе. По его словам, это очень необходимая сегодня помощь, чтобы защитить от вражеских обстрелов большую часть территории Украины, объекты критической инфраструктуры этой осенью и зимой.

Игнат сказал, что, так называемой, "плотной" ПВО сейчас нет нигде – такой, "чтобы муха не пролетела, как говорится", но защита Украины постоянно усиливается. Он отметил, что зенитно-ракетных средств не хватает на сегодня, поэтому в приоритете защита объектов критической инфраструктуры, в которую входят на сегодня и объекты энергетики, топливно-энергетического сектора в целом, а на юге – это портовая и продовольственная инфраструктура. Представитель добавил, что на юге эффективнее работают мобильные огневые группы, которые прикрывают важные объекты.

Запас ракет в России

Как сообщал УНИАН, представитель ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий сообщил, что сейчас у России есть в запасах приблизительно 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня, которые могут поражать объекты на расстояние более 350 километров. И это число на уровне прошлого года.

В октябре оккупанты выпустили около 115 высокоточных ракет с дальностью более 350 километров. Среди них - 20 "калибров" и около 40 Х-101.

По словам Скибицкого, враг ежемесячно производит около 30 баллистических ракет "Искандер-М" и 12 крылатых "Искандер-К".

Кроме того, идет модернизация Х-22, которые противник перерабатывает в Х-32. по данным Скибицкого, речь идет о небольших цифрах - примерно 9 единиц в месяц.

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