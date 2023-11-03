В разведке считают, что Россия вряд ли изменила свою тактику по ударам по энергосистеме.

Россия не откажется от тактики обстрелов энергетики Украины и этой осенью-зимой. Впрочем, невозможно спрогнозировать, когда эти атаки начнутся.

Как заявил в интервью РБК-Украина представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов, потенциальные атаки на энергосистему Украины - это абсолютно вероятный сценарий.

"Это государство-террорист, которое ежедневно продолжает наносить удары по мирным украинским городам, продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру и убивать мирных украинцев. Соответственно, что касается зимнего периода и потенциальных атак на критическую инфраструктуру, в частности на энергетику - то это абсолютно вероятный сценарий, к большому сожалению", - сказал он.

В ГУР нет никаких оснований полагать, что враг изменил свою тактику, вернулся к нормам международного права, или к принципам гуманизма.

"Есть ли шанс, что людоед станет вдруг вегетарианцем? Но все же надо готовиться к тому, что людоед и дальше захочет убивать и есть что-то живое. Поэтому, конечно, Украина готовится к продолжению террористических атак со стороны России", - отметил он.

В то же время в разведке не назвали конкретные даты, когда именно РФ может начать атаки на энергетику Украины. Окончательное решение россиян может быть скорректировано в любой момент. Юсов заметил, что делать какие-то анонсы будет неправильно.

"На любой сигнал воздушной тревоги надо считаться всем - и гражданским, и военным", - сказал Юсов.

Представитель ГУР также добавил, что любой ракетный удар-будь то 20, 30 ракет или 100 - это серьезный вызов и угроза для инфраструктуры и Сил обороны Украины.

Удары по энергосистеме Украины - угрозы и прогнозы

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отмечал, что оккупанты готовятся бить по энергетической инфраструктуре Украины, чтобы погрузить страну в блэкаут и холод. Он отметил, что украинские военные прекрасно это осознают. Кроме того, Юсов добавил, что Украина будет отвечать на атаки оккупантов.

По словам председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, ситуация с электроснабжением в Украине сильно зависит от обстрелов. В случае масштабных атак, в результате которых будут повреждены крупные энергообъекты, есть риски возникновения новых блэкаутов.

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