При этом эксперт отметил, что высадка российского морского десанта сейчас не грозит.

В настоящее время Россия может использовать Черноморский флот для нанесения по территории Украины ракетных ударов.

Об этом в эфире телеканала FreeDom рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Он пояснил, что остались "Калибры" для морского базирования, и они могут варьировать количество носителей ракет для того, чтобы создать групповой удар по Украине.

Однако, по словам Жданова, вопрос высадки российского морского десанта сейчас не стоит на повестке дня, потому что некуда высаживать.

"Есть договоренности, которых Россия придерживается, хотя иногда ракеты прилетают по Одесской области, однако "зерновое" соглашение для Одессы является гарантом того, что их не обстреливают так, как это было до начала вывоза зерна из Украины", - отметил он.

По словам эксперта, основную угрозу представляют ракеты "Калибр", потому что у морского базирования они есть еще в достаточном количестве. Также угрозу представляют ракеты "Искандер" с дальностью пуска до 500 км, баллистические ракеты. Именно с ними будет больше проблем, потому что их сложнее перехватывать.

"Ну и также стандартный набор российских ракет Х-22, если они у них еще остались, потому что последние две они применили в Одесской области и больше пока не было замечено. И Х-101 – это ракеты воздушного базирования, которые применяются стратегическими бомбардировщиками. К сожалению, линейка российских ракет не изменилась, за исключением, полностью исчезли "Калибры" сухопутного базирования", - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, военный эксперт Олег Жданов заявил,что российские военные хотят отвлечь внимание ВСУ от временно оккупированного Крыма, именно поэтому усилили атаки на других направлениях.

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