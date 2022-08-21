Жданов также добавил, что россияне формируют добровольческие батальоны, но когда они будут сформированы пока неизвестно.

Российские военные хотят отвлечь внимание ВСУ от временно оккупированного Крыма, именно поэтому усилили атаки на других направлениях.

Об этом в эфире телеканала Freedom сказал военный эксперт Олег Жданов.

"Я думаю, что они будут усиливать группировку. Кстати, я думаю, что это усиление на Харьковском направлении - это может быть отвлекающий маневр, для того, чтобы мы направили внимание туда и занялись Харьковским направлением. Они, якобы создают угрозу Харькову, но сил продавить нашу оборону в них нет", - отметил эксперт.

"Я думаю, они будут пытаться отвлечь внимание от Крыма любым способом", - подчеркнул эксперт.

Жданов также добавил, что россияне формируют 50 национальных добровольческих батальонов, но срок формирования этих батальонов пока неопределенный, хотя ранее предполагалось, что они будут готовы к середине августа.

Как сообщал УНИАН, 20 августа военный эксперт ОлегЖданов выразил мнение, что российские оккупанты могут попытаться убежать из правобережной части Херсонской области один из вариантов - покинуть его вплавь из-за повреждения мостов через Днепр.

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