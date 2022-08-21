Российские военные хотят отвлечь внимание ВСУ от временно оккупированного Крыма, именно поэтому усилили атаки на других направлениях.
Об этом в эфире телеканала Freedom сказал военный эксперт Олег Жданов.
"Я думаю, что они будут усиливать группировку. Кстати, я думаю, что это усиление на Харьковском направлении - это может быть отвлекающий маневр, для того, чтобы мы направили внимание туда и занялись Харьковским направлением. Они, якобы создают угрозу Харькову, но сил продавить нашу оборону в них нет", - отметил эксперт.
"Я думаю, они будут пытаться отвлечь внимание от Крыма любым способом", - подчеркнул эксперт.
Жданов также добавил, что россияне формируют 50 национальных добровольческих батальонов, но срок формирования этих батальонов пока неопределенный, хотя ранее предполагалось, что они будут готовы к середине августа.
Как сообщал УНИАН, 20 августа военный эксперт ОлегЖданов выразил мнение, что российские оккупанты могут попытаться убежать из правобережной части Херсонской области один из вариантов - покинуть его вплавь из-за повреждения мостов через Днепр.